Enquête ouverte après l'interpellation violente du frère de MHD

La séquence dure 42 secondes et montre deux hommes dos au mur. L'un d'eux fait de grands gestes avant de se faire sauter dessus par un chien policier et d'être interpellé avec l'autre homme par des fonctionnaires qui leurs portent des coups. Une source policière indique par ailleurs à l'AFP que les deux hommes ont été interpellés après "des outrages et des menaces". Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête distincte ouverte pour "rébellion" et "outrage".





La Préfecture de police indique à l'AFP que "deux personnes ont été interpellées dans le cadre d'une opération de contrôle et de sécurisation. Le frère de MHD ainsi qu'un autre homme ont été placés en garde à vue, une enquête est en cours et le parquet est avisé. Ces arrestations ont eu lieu peu après d'autres interpellations, dans le même quartier, pour usage et revente de stupéfiants, précise la source policière.