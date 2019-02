VIDÉO - Enquête ouverte après la grave blessure d'un gilet jaune qui a eu la main arrachée devant l'Assemblée

Des témoignages affirment que le jeune homme aurait tenté de repousser la grenade qui lui avait d'abord touché le mollet.





"Quand les flics ont voulu disperser les gens, il a reçu une grenade de désencerclement au niveau de son mollet", a raconté un témoin, Cyprien. "Il a voulu mettre un coup de main dedans pour ne pas qu'elle explose vers sa jambe et elle a pété quand il l'a touchée." "On l'a mis sur le côté, on a appelé les street-medics, c'était pas beau : il hurlait de douleur, il n'avait plus aucun doigt, il n'avait plus grand-chose au-dessous du poignet."





D'autres témoignages évoquent au contraire le fait que Sebastien M. se serait baissé pour ramasser volontairement la grenade. L'enquête devra déterminer précisément ce qu'il s'est passé.