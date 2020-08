Enquête sur la hausse du nombre de plaintes pour tapage nocturne

Cet été, le nombre de plaintes et d'appels pour tapage nocturne a explosé. Faute de lieu pour faire la fête, certains organisent des rassemblements chez eux, le plus souvent sans prévenir les voisins. Ainsi, de plus en plus de Français souffrent de nuisances sonores. Nos journalistes sont allés à Brest (Finistère) et Arras (Pas-de-Calais) pour constater ce phénomène.



