Enquête sur la puissance des cartels de la drogue aux Pays-Bas

En tolérant la vente de cannabis depuis une quarantaine d'années, le pouvoir néerlandais a laissé prospérer des narcotrafiquants dont la puissance financière est désormais illimitée. Avant, la violence des cartels était peu visible. De nos jours, ils ne reculent devant rien pour étendre leur pouvoir. Les trafiquants néerlandais n'hésitent plus à utiliser les méthodes de leurs homologues colombiens ou mexicains. Ils n'ont pas hésité à tuer en plein jour un avocat qui défendait un témoin important dans une affaire de drogue.



Plus inquiétant encore, les arrestations de policiers corrompus par le crime organisé se sont multipliées ces derniers mois. Les maires sont eux aussi souvent approchés et menacés, car depuis un an, les municipalités peuvent autoriser la production de cannabis dans leur ville. Ce qui représente un marché juteux. La menace d'un Pays-Bas gangréné par les clans criminels est prise très au sérieux en Europe. La France a d'ores et déjà renforcé sa coopération avec les Néerlandais afin d'éviter de devenir à son tour un narco-État.