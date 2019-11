Enquête sur le trafic de cigarettes à Marseille

Marseille, Lyon, Paris... Dans la plupart des grandes villes françaises, plus d’une cigarette sur trois est aujourd’hui issue de la contrebande. Ce trafic explose à mesure que le coût officiel des cigarettes augmente. Suivez cette enquête choc à Marseille avec les policiers qui démantèlent ces filières.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.