Enquête sur les violences urbaines survenues à Rillieux-la-Pape

Samedi dernier, dans le centre-ville de Rillieux-la-Pape, une dizaine de véhicules en feu ont été poussés au milieu de la chaussée. Cette scène se reproduit presque chaque week-end. Mais cette fois, des individus cagoulés se sont pris à l'église du quartier. En effet, une voiture a été projetée contre sa façade et incendiée. Et à leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont été pris pour cible. Lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place. Il a promis des renforts de police. Mais que se passe-t-il exactement dans cette commune de trente mille habitants ?



