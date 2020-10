Enseignant décapité dans les Yvelines : Emmanuel Macron attendu sur place

Armé d'un couteau et d'une arme à feu, un individu a décapité un professeur d'histoire-géographie devant le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ce vendredi après-midi vers 17H. L'auteur présumé des faits a été abattu par les policiers de la Bac dans la ville voisine d'Éragny (Val-d'Oise).



La victime était très critiquée ces derniers jours dans son collège pour avoir, semble-t-il, montré une caricature de Mahomet à ses élèves. Ce ne serait pas une première nous confie ce soir une collégienne que nous avons interrogée, et qui était extrêmement choquée par cette nouvelle. Elle nous a avoué que chaque année, le professeur montrait à ses élèves ce genre de caricature dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Cela n'avait suscité aucune polémique les années précédentes.



Emmanuel Macron est attendu sur place ce vendredi soir. Le périmètre de sécurité a été élargi aux alentours du collège.



