Explosion rue de Trévise à Paris : un an après, des immeubles toujours inhabitables

Un an après l'explosion de gaz survenue à la rue de Trévise à Paris, le quartier reste méconnaissable. Ce dimanche matin, les habitants ont rendu hommage aux quatre morts et aux 66 blessés, dont certains sont toujours hospitalisés. Six immeubles sont encore interdits d'accès. Ainsi, 200 personnes attendent de rentrer chez elles. Ce qui ne sera pas possible avant plusieurs années.



