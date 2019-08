Coups de feu sur le tournage d'un clip de Booba, au moins trois blessés

Dans la nuit du mardi 20 août, le tournage d'un clip de Booba s'achevait dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) lorsqu'il a été perturbé par des coups de feu, selon une information d'Europe 1, confirmée à LCI. À 2h30 du matin, une quinzaine de personnes, munies de battes de base-ball et d'armes à feu, auraient surgi sur le parking de l'entrepôt pour s'en prendre à l'équipe du rappeur, qui rangeait le matériel de tournage.





Après avoir menacé l'équipe et frappé l'un de ses membres avec une batte, les agresseurs auraient pris la fuite en tirant des coups de feu, touchant au moins une personne. Blessée par balle à la cuisse, son pronostic vital n'est pas engagé. Le réalisateur du clip et un technicien, frappés à coup de pied et de battes, ont également été blessés.