Un homme écrasé par un chauffeur de bus après une dispute à Paris, une enquête pour homicide volontaire ouverte

Vers 15h40 sur le quai Voltaire, dans le 7e arrondissement de Paris, un homme au volant d'une Peugeot 5008 de société s'est fait percuter à l'arrière par un car de tourisme de deux étages. Le conducteur de la Peugeot est alors sorti pour discuter avec le chauffeur, se plaçant à la hauteur de son habitacle. Mais la situation a rapidement dégénéré. Après s'être mutuellement insultés, les deux hommes se sont échangés des coups à travers la vitre.





Le chauffeur de bus aurait alors soudainement accéléré sur la gauche, coinçant l'autre homme entre son propre car et un second car, à l'arrêt sur la voie d'à côté à cause d'un embouteillage. La victime, âgée de 56 ans, est décédée presque sur le coup.





Le chauffeur de bus, âgé de 46 ans, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat du 14ème arrondissement. Son alcoolémie s’est révélée négative. Il était interrogé mardi après-midi par le 3e district de la police judiciaire, à qui l'enquête pour homicide volontaire a été confiée. Les deux bus étaient remplis de touristes au moment du drame. Une cellule psychologique a été mise en place sur place pour les témoins de la scène.