Fusillade à Marseille : le pronostic vital de l'une des victimes engagé

Dans la fusillade, deux jeunes femmes de 17 et 19 ans ont été blessées et emmenées à l'hôpital. L'une d'elles est aujourd'hui entre la vie et la mort. Les enquêteurs de la police judiciaire ont commencé leur investigation ce lundi. La piste du règlement de comptes reste pour l'heure privilégiée. Si les faits sont avérés, ce serait le onzième cette année.



