Gendarme tuée dans le Lot-et-Garonne : ce que l'on sait

Mélanie Lemée, une gendarme de 25 ans est morte dans la nuit de samedi. Elle a été tuée sur un barrage routier dans le Lot-et-Garonne par un chauffard qui roulait à plus de 130km/h sans permis. L'homme âgé de 26 ans avait déjà été condamné à trois reprises et encours la réclusion criminelle à perpétuité.



