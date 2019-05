VIDÉO - Gilets jaunes : des policiers racontent les violences à l’Arc de Triomphe et au Fouquet’s

Alexandre dirige lui aussi une brigade anticasseurs. Au total, il a été mobilisé sur plus de 20 manifestations, dont celle du 1er décembre pendant laquelle des casseurs ont vandalisé l’Arc de triomphe. Pour lui, c’est ce samedi qui reste le plus choquant :





"A ce moment-là on s’est rendu compte qu’on avait face à nous non plus des manifestants même vindicatifs, mais vraiment des milices, des groupes armés " témoigne-t-il. Il reconnaît avoir été dépassé : "On a été envahis, complètement submergés".