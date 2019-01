VIDÉO - "C’était pour faire mal, voire pour tuer" : l'un des gendarmes violemment agressés samedi à Paris témoigne

Samedi, lors du huitième week-end de mobilisations des Gilets jaunes en France et à Paris, de nouvelles scènes d'affrontements entre des manifestants et des gendarmes ont eu lieu, franchissant un nouveau degré de violence. A commencer par la vidéo du boxeur assénant de coups à un CRS sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor. Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi.





Un des gendarmes roué de coups ce jour-là a accepté de témoigner au micro de LCI, sous couvert d'anonymat. "J'ai pas vraiment chercher à discuter. Au bout d'un moment, c'est monté en pression, il y a eu des jets de projectiles, des pierres, des bombes agricoles, tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ça a forcé, ça a poussé, plusieurs centaines de personnes nous poussent" explique le militaire.