Grand banditisme : les gendarmes français infiltrent "EncroChat"

A Oldbury, au Royaume-Uni, la police britannique a procédé à l’une des 900 interpellations d’un coup de filet historique en Europe et notamment aux Pays-Bas, en Espagne et en France. Les enquêteurs ont démantelé d’importants réseaux criminels. Ils ont saisi plus de dix tonnes de drogue, des armes lourdes et des millions d’euros d’argent sale. Menée par les enquêteurs d’une vingtaine de polices européennes, l’opération a été initiée par les gendarmes français. Elle est inédite et repose sur l’infiltration d’un seul système de communication "EncroChat". Vendu à plus de 50 000 exemplaires, ce système promettait l’anonymat. Pendant un an, les enquêteurs ont réussi, en temps réel, à suivre les activités occultes des milliers de criminels, en déchiffrant plus de 100 millions de messages à leur insu. D’après les autorités, au moins 90% des utilisateurs d’EncroChat seraient des criminels. L’infiltration sans précédent de ce système a permis de collecter des millions de données. Elles sont toujours en cours d’analyse et devraient permettre de nouveaux coups de filet.



