VIDÉO - Grenoble : deux enfants sauvés miraculeusement des flammes par les habitants d'un quartier

Plus de peur que de mal. Deux enfants de 3 et 10 ans ont échappé miraculeusement à un incendie, mardi 21 juillet à Grenoble, en sautant d'une douzaine de mètres dans les bras d'adultes en contrebas de leur immeuble.

Tandis qu'une épaisse fumée noire sort des fenêtres de l'appartement, et que des habitants crient d'effroi, on voit d'abord l'enfant le plus âgé suspendre le plus jeune dans le vide, en le tenant par ses vêtements, avant de le lâcher.

Au pied de la façade, des témoins le récupèrent en ployant sous son poids et peu après, c'est l'autre enfant qui saute dans leurs bras. La vidéaste, Souhaila Saidi, raconte pour LCI avoir cru à "une dispute". "Puis j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu que l'appartement était en feu et que les enfants avaient dû sauter. Je suis très fière d'avoir pu filmer ça et de voir qu'il y a des adultes et des jeunes qui sont solidaires et ont empêché ce drame. J'aimerais leur dire merci et bravo."