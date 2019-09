Haut-Rhin : un homme fonce en voiture sur la mosquée de Colmar

FAIT DIVERS - Aux alentours de 19H ce samedi, un homme au volant d'une voiture a foncé volontairement sur l'entrée de la Grande Mosquée de Colmar, sans faire de victimes. Il a été interpellé dans la foulée.

La procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard, a confirmé auprès de l'AFP que l'homme s'est lui-même blessé à l'arme blanche et a été hospitalisé. Il doit désormais subir une intervention chirurgicale. "Il sera examiné par un psychiatre dès que possible", a poursuivi la magistrate, estimant qu'à première vue, il souffrirait "de problèmes psychiatriques".

Des témoins ont affirmé qu'"il aurait dit Allah akbar", une information restant toutefois à confirmer, a ajouté la procureure de Colmar selon laquelle "il sera placé en garde à vue et entendu dès que possible". "On en saura plus sur ses motivations à ce moment-là", a-t-elle relevé. Au moment des faits, "quelques personnes" se trouvaient dans la mosquée, a encore détaillé la procureure, selon qui "des investigations sont faites sur le véhicule". D'après les Dernières nouvelles d'Alsace, des démineurs ont examiné la voiture "qui ne contenait pas d'explosif".