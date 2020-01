Hauts-de-Seine : un individu met le feu à un véhicule de police avant de s'embraser et prendre la fuite

Cette scène qui peut sembler surréaliste s'est produite mercredi matin, 31 janvier, vers 6 heures dans la commune. D'une durée de quelques secondes, elle a été filmée par un agent de la ville et visionnée depuis des centaines de fois. L'incendiaire, qui a pris la fuite et de toute évidence blessé était toujours recherché mercredi soir.

Il se dirige tranquillement vers le véhicule, traverse la rue comme si de rien n'était un objet à main. Puis, sur cette voiture de la police municipale stationnée dans une rue de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, il déverse un liquide contenu dans une bouteille de part et d'autre de la carrosserie, avant d'y mettre le feu. Atteint finalement par les flammes, l'individu partira en courant alors que la voiture se dégrade.

Une enquête est en cours pour tenter de retrouver cet individu, vêtu d'un jogging et dissimulé sous une capuche au moment des faits.

"C'est clairement un acte gratuit qui cible la police municipale", a commenté e cabinet de la maire (LR) Nicole Goueta contacté par Le Parisien. "Il ne s'est rien passé de spécial au cours de la nuit, sauf l'incendie de cette voiture de la police municipale, stationnée et sans personne à l'intérieur." Acte gratuit ou non, les motivations de cette personne, toujours non identidiée, demeuraient inconnues jeudi matin. Les investigations se poursuivent.