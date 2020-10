Il a sauvé 17 personnes des intempéries : l’adjudant David Garcia raconte son acte de bravoure

TÉMOIGNAGE - L'adjudant David Garcia et la policière municipale Audrey Andrieu ont été héroïques lors du passage dévastateur de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Tous deux ont pu sauver et mettre à l'abri in extremis 17 personnes avant qu'une route ne s'effondre.

David Garcia, adjudant de gendarmerie de la commune de Tende, dans les Alpes-Maritimes, le dit lui-même : "S'il y a un danger pour la population, on doit être prêts au sacrifice ultime. C'est la gendarmerie, c'est ma vie". Au plus fort de la tempête Alex vendredi dernier, alors que la vallée de la Roya était submergée par les eaux, ce militaire a sauvé 17 personnes, avec l'une de ses collègues policière municipale.

On attendait trois ou quatre minutes de plus, il n'y avait plus personne - David Garcia, adjudant de gendarmerie de Tende

Tout commence lorsqu'il est appelé pour retrouver un agent des routes, disparu depuis 45 minutes. Une fois sur place, l'homme indique au gendarme qu'il faut intervenir rapidement car des enfants et des femmes sont piégés par la montée des eaux. David Garcia rejoint alors Audrey Andrieu, une policière municipale, déjà en train de porter assistance à ces personnes. "Elle avait de l'eau jusqu'à la taille, elle s'enfonçait", raconte-t-il. Audrey Andrieu, elle, dit n'avoir eu qu'une idée en tête : "il fallait les sauver et les mettre en sécurité, c'était le principal". Tous deux sont intervenus dans un laps de temps millimétré : juste après le sauvetage, la route s'est effondrée. "On attendait trois ou quatre minutes de plus, il n'y avait plus personne", souffle David Garcia. Les personnes mises à l'abri, le gendarme et la policière repartent en voiture, mais se retrouvent à leur tour piégés par la montée des eaux. Ils s'extraient alors par les fenêtres du véhicule. "On aurait pu s'effondrer avec la route, j'ai réalisé cela quelques jours après", confie David Garcia. Tous deux parviennent alors à trouver un abri ou passer la nuit, une maison vide. Ce n'est que le lendemain qu'ils pourront rejoindre leurs collègues, sans nouvelle d'eux depuis 36 heures.

Ce mercredi matin, David Garcia et Audrey Andrieu sont allés prendre des nouvelles de Gaston, un grand-père qu'ils ont pu mettre à l'abri avec sa femme et ses petits-enfants. Tout le monde est sain et sauf. L'homme était ému aux larmes en revoyant l'adjudant Garcia et sa collègue policière, et les a chaudement remerciés. Chacun est ensuite reparti à sa mission.

A.R