"Il sautait sur elle comme sur un trampoline" : féminicide de Cagnes-sur-Mer, le témoignage glaçant d'une voisine

"Il l'a battue à mort, il sautait sur elle comme sur un trampoline", raconte la mère de famille à la radio. Elle-même a tenté d’intervenir avec son fils pour mettre fin aux coups, avant qu'ils ne soient menacés par le meurtrier présumé qui aurait notamment prétendu être armé.





"J'étais en contact avec la police, je leur expliquais tout en leur disant 'Mais là c'est fini ! Mais vous êtes où ? Je la vois plus, elle est morte cette petite, elle est morte !", ajoute-elle. Très éprouvée, elle poursuit : "Ils sont partis en nous disant 'Non non, il n'y a rien'. Il n'y a rien... Ils n'ont retrouvé le corps que le lendemain". Le calme était revenu, en effet, car la jeune femme avait été battue à mort, et son corps caché non loin de là sans que personne ne s’aperçoive de rien, avant le lendemain…