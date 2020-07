Important incendie à la cathédrale de Nantes : la piste criminelle envisagée

Ce samedi à Nantes, vers 7h45, les pompiers ont été prévenus par des passants. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul a pris feu. Le temps que les soldats du feu n'arrivent sur place, les flammes ont déjà ravagé la rosace et l'orgue. Toutefois, les dégâts sont bien moins importants que lors de l'incendie de 1972 ou celui de Notre-Dame de Paris. Le procureur de la République de Nantes a évoqué trois départs de feu. Une enquête pour incendie volontaire a été ouverte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.