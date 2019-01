VIDÉO - Important incendie sur le toit de l'université de Lyon 1, plusieurs blessés légers

Un impressionnant sinistre en cours sur le toit d'un bâtiment de la faculté de Lyon 1. Plusieurs personnes ont diffusé sur Twitter les images d'explosions et d'un incendie qui s'est produit sur le toit-terrasse du bâtiment Mendel, au sein de cette université.





Selon la faculté, l'incendie a provoqué l'évacuation du périmètre, notamment de la bibliothèque des sciences, et nécessité l'intervention des pompiers, des forces de police et du Samu. Le sinistre a fait trois blessés légers, a indiqué l'université. Un peu plus tôt, la préfecture, sollicitée par LCI, faisait état d'un blessé léger.