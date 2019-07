Incendie à Générac (Gard) : 170 personnes évacuées, "le feu n'est pas maîtrisé"

GARD - Un violent feu de broussailles et de forêt s’est déclaré en début d’après-midi à Générac (Gard), près de Nîmes, nécessitant l’intervention de plus de 450 pompiers. Plusieurs centaines d'hectares étaient déjà parties en fumée en fin de soirée et l'incendie n'était pas maîtrisé.