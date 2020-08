Incendie à Nîmes : 200 sapeurs-pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclaré ce samedi après-midi tout près de l'autoroute A9, dans une zone industrielle de Nîmes. Trente hectares ont déjà brûlé, des habitations ont été évacuées. Trois Canadair, un Dash de la sécurité civile et un hélicoptère sont intervenus pour appuyer les 200 pompiers mobilisés au sol. Selon ces derniers, l'incendie n'est pas parti d'un seul endroit. Le feu est à présent circonscrit et ne devrait plus s'étendre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.