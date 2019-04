VIDÉO - Incendie à Notre-Dame : les premières images de l'intérieur de la cathédrale

L'incendie s'est déclaré peu avant 19 heures et s'est propagé à grande vitesse. Il a emporté, avec lui, la toiture de la cathédrale, construite entre le XIIe et le XIVe siècle, et a semé la stupeur en plein cœur de la capitale. Là, dans les fumées des flammes, les dégâts sont considérables. L'autel est intact, la structure aussi, mais pas la toiture. "Il faudra des décennies" pour la reconstruire, estime Eric Fischer, directeur de la Fondation de l’oeuvre Notre-Dame.