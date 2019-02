VIDÉO - Incendie à Paris : le récit glaçant de cette nuit d'horreur

Thomas était dans son studio au 5e étage de cet immeuble des années 1970 quand, peu après minuit, il a été "alerté par les bruits d’alarme". "Ensuite, j’ai entendu les voisins qui commençaient à crier. Je me suis habillé, j’ai vu la fumée qui commençait à rentrer dans l’appartement. Je suis parti me réfugier chez les voisins en passant par la fenêtre. J'aurais pu tomber mais je ne voulais pas ouvrir la porte de chez moi, pour ne pas être asphyxié. La fenêtre, c'était le seul moyen de m'en sortir".





Chez ce couple, le jeune a attendu ensuite que les pompiers viennent les secourir. "Nous sommes restés une trentaine de minutes dans l’appartement, confinés, en essayant de garder notre calme. Quand les soldats du feu sont arrivés, le carrelage commençait à chauffer. On entendait les gens hurler, des appels au secours, des cris de douleur. J’ai vu quelqu’un se défenestrer, un monsieur en caleçon. Il avait prévenu quelques minutes avant, il répétait :’ Je vais sauter, je vais sauter’. Il a fini par le faire. A l’étage au-dessus, au 6e étage, le plafond commençait à fondre sur la jeune femme qui occupait l’appartement. Les cheveux, les mains… Nous, on entendait les bruits, on était témoins de choses horribles, mais on ne pouvait rien faire, c’est une situation terrible."





Thomas et le couple seront secourus et évacués. "Nous sommes restés environ jusque 5 heures du matin à proximité des lieux, avec des couvertures de survie pour certains, des boissons. J’ai ensuite été au 19 rue Erlanger, chez une amie voisine, pour essayer de dormir un peu".