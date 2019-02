VIDÉO - Incendie criminel dans le 16 arrondissement de Paris : le point sur l’enquête

Quel est le bilan ?

Au moins huit personnes, dont un bébé, ont perdu la vie dans l’incendie et plus d’une trentaine ont été blessées - dont six pompiers. Mardi matin, ce bilan est encore provisoire. Maintenant que le feu est maîtrisé, les pompiers vont pouvoir accéder aux habitations, à la recherche d’éventuelles personnes qui n’auraient pas pu évacuer les lieux.