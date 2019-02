VIDÉO - Incendie criminel dans le 16 arrondissement de Paris : le point sur l’enquête

Que sait-on de la suspecte ?

D'après les premiers éléments, l'incendiaire présumée est bien connue des services psychiatriques de la préfecture de police de Paris. Elle a passé cinq ans, au cours de plusieurs séjours, en hôpital psychiatrique, notamment à Sainte-Anne. Selon nos informations, elle était alcoolisée au moment de son interpellation. Une heure plus tôt, un voisin avait appelé le 17 pour se plaindre d'elle, alors qu'elle était agitée et hurlait. "On a tous entendu une dispute qui a duré une demi-heure. Elle aurait éclaté entre un couple, dont le mari est pompier, et la suspecte. Visiblement, il ne supportait plus le tapage nocturne", raconte Thomas, un des habitants de l'immeuble à LCI.