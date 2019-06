VIDÉO - Incendie d'un entrepôt dans le Val-d'Oise : le feu maîtrisé, les mesures de confinement levées

Le message posté par la préfecture du Val d'Oise un peu avant 14h était sans équivoque : "Important incendie en cours sur la zone d'activités de Saint-Ouen-l'Aumône. Des moyens de grande ampleur sont engagés (...) Restez confinés à votre domicile et ne cherchez pas à quitter la zone".





Depuis le milieu de journée et jusqu'à cette fin d'après-midi, l'entrepôt d'une entreprise spécialisée dans le traitement et la collecte des déchets industriels dangereux, a été touché par un violent incendie à Saint-Ouen-l'Aumöne dans le nord-ouest de la région parisienne. Celui-ci a provoqué de très importants dégagements de fumée qui ont incité les autorités à boucler le secteur et à demander aux habitants logeant à proximité de rester confinés. Le feu est désormais maîtrisé et les mesures de confinement levées.