Incendie dans le Gard : plus de 480 hectares parcourus à Générac, 190 personnes évacuées

Parallèlement, mardi soir, un incendie s'est déclaré sur la commune de Montbazin (Hérault), à 20 km au sud ouest de Montpellier, et a parcouru près de 30 hectares. Quatre maisons ont été brûlées et une trentaine - pour l'essentiel des mas et mazets - ont dû être protégées, ont indiqué les pompiers du département. "Le travail du personnel est difficile avec la nuit qui ralentit la progression des moyens terrestres et qui ne permet pas l'appui des moyens aériens ainsi que la présence d'un vent fort, mais près de 200 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour stopper la propagation du feu", ajoutent-ils.





Les pompiers du Gard et de l'Hérault demandent à la population d'éviter de se rendre sur les lieux et de redoubler de vigilance dans cette période de sécheresse où faire du feu est formellement interdit. Dans les Bouches-du-Rhône, la plupart des massifs forestiers sont interdits de présence mercredi, notamment le parc national des Calanques en raison du risque d'incendie. Les préfectures du Var et du Vaucluse ont pris des mesures similaires pour plusieurs massifs.