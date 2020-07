Incendie de la cathédrale de Nantes : le bénévole est passé aux aveux

Cet homme a reconnu être à l'origine de l'incendie de la cathédrale de Nantes. Originaire du Rwanda, il se prénomme Emmanuel et a 39 ans. Il était bénévole du diocèse depuis plusieurs années. Différents éléments ont conduit à sa mise en examen. Il avait déjà été entendu par les enquêteurs juste après le drame le week-end dernier. Il a été placé en détention provisoire et l'enquête judiciaire se poursuit.



