VIDÉO - Paris : incendie et violente explosion dans un immeuble du 19e, un barbecue pourrait être en cause

Réagissant sur Twitter, Christophe Castaner a indiqué en fin de soirée que le feu était "circonscrit et en voie d’être totalement maîtrisé" mais que "les causes et le bilan" de l'incendie restaient à déterminer. Le ministre de l'Intérieur a également salué "le sang-froid, le courage et le dévouement" des soldats du feu, intervenus très rapidement.