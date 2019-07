VIDÉO - Incendie près de Vitrolles : 250 pompiers mobilisés, les feux "maîtrisés"

Près de 250 pompiers épaulés par des Canadair et des hélicoptères étaient aux prises avec des départs de feu dans le sud-est de la France. C'est principalement dans la région de Vitrolles, une commune des Bouches-du-Rhône située à une vingtaine de kilomètres de Marseille, que les feux se sont déclarés. D'après les pompiers, ce sont en tout, six départs de feux qui ont été recensés. Cinq sur la commune de Vitrolles et un dernier sur la commune de Rognac.





A 22h00, ce mercredi soir, les feux étaient maîtrisés par les pompiers, indiquent-ils à LCI. Mais plus de 250 hommes sont restés sur le terrain pour effectuer des opérations de noyage pour prévenir d'autres départs de feux.