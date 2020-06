VIDÉO - Infirmière en garde à vue après la manifestation des soignants : ce que l'on sait de son interpellation

Les images ont provoqué la polémique. Mardi après-midi, lors de la manifestation des soignants à Paris, aux abords de l'esplanade des Invalides, une infirmière a été interpellée sans ménagement et traînée au sol, le visage ensanglanté, par les forces de l'ordre. Dans une vidéo que LCI s'est procurée, la femme, âgée d'une cinquantaine d'années, indique à plusieurs reprises qu'elle est infirmière, est sujette à de l'asthme et a besoin de sa ventoline. Ce à quoi les policiers lui répondent : "Il fallait y penser avant."

Placée en garde à vue mardi soir pour "outrage", "rebellion" et "violences volontaires", elle s'y trouvait toujours ce mercredi matin. Un rassemblement de soutien a eu lieu mardi soir devant le commissariat parisien où elle est détenue. "Ce n'est pas possible d'applaudir les soignants en mars, avril, mai, et de les interpeller et les placer en garde à vue dans ces conditions-là en juin. On ne lâchera pas jusqu'à ce qu'elle soit libérée" a expliqué Benjamin Amar, porte-parole de la CGT du Val-de-Marne.