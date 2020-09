Insécurité : la délinquance en hausse à Bordeaux ?

La délinquance est montée d'un cran dans certains quartiers de Bordeaux. La police y est confrontée à une nouvelle forme de délinquance plus récente, celle engendrée par des mineurs isolés. Ils sont impliqués de 44% des faits de violence au premier semestre 2020, contre 12% l'an dernier. Certains élus et syndicats de police réclament des effectifs supplémentaires pour les forces de l'ordre.



