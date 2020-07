Insécurité : que se passe-t-il à Nice ?

La fusillade qui a éclaté en début de semaine en plein jour dans le quartier des Moulins n'était pas une première à Nice. Il s'agit de la troisième en un mois, et les agressions se multiplient. Pour Karim Ben Ahmed, dirigeant d'une association d'aide au devoir, la situation s'est dégradée ces cinq dernières années à cause des trafics de stupéfiants. Les habitants ne se sentent plus en sécurité, et la municipalité en appelle à l'État.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.