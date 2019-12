Intempéries dans le Var : trois secouristes décédés dans un crash d'hélicoptère près de Marseille

Le soir du 1er décembre 2019, alors que de violentes intempéries avaient encore frappé la Côte d'Azur, Jean Garat, Michel Escalin, et Norbert Savornin ont multiplié les hélitreuillages pour tenter de sauver des vies près de Pertuis, dans le Vaucluse. Sur leur trajet vers Le Luc, leur hélicoptère s'est écrasé dans la commune des Pennes-Mirabeau. Les trois sauveteurs n'ont pas survécu. Christophe Castaner a salué leur mémoire sur les réseaux sociaux et s'est rendu sur les lieux au lendemain du drame.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.