Interpellation musclée d'un manifestant à Bordeaux : la police des polices saisie

La vidéo a enflammé les réseaux sociaux en un week-end. Ce lundi soir, elle comptabilisait quelque 2,5 millions de vues. Titrée "Interpellation violente de la BAC", la séquence de 48 secondes montre un jeune homme interpellé sans ménagement au milieu de voyageurs alignés devant les parois vitrées de la gare de Bordeaux samedi 8 février en marge d'une manifestation des Gilets jaunes émaillée de violences. Sauf que la dite vidéo, tournée par un "média indépendant et militant", a été "tronquée des événements ayant précédé cette interpellation", affirment les services du procureur de la République à l'AFP.

Le parquet annonce mardi avoir saisi l'inspection générale de la police nationale "nonobstant l’absence de plainte de l’individu interpellé" afin de pouvoir "fonder sa décision future sur les suites à donner à cette affaire", selon un communiqué de la procureure Frédérique Porterie.

Sur les images, on voit un policier s'avancer et désigner un homme : "Non, à gauche, à gauche !". Un autre policier court alors vers un autre homme porteur d'un bonnet vert, l'attrape par les vêtements et le tire au sol, avant de l'immobiliser tandis que son collègue lui assène un coup de pied dans le bas du corps, devant des badauds interloqués et plusieurs enfants choqués.