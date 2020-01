Isère : le mystère des incendies criminels en série

Depuis janvier 2017, Grenoble est le théâtre d'incendies criminels. Plus d'une vingtaine de faits ont été recensés. Le dernier en date concerne un hangar d'Enedis, dont il ne reste plus que quinze véhicules détruits. L'opérateur chiffre les dégâts à deux millions d'euros. Un acte revendiqué par un groupe appartenant à l'ultragauche libertaire. Dans cette série d'affaires, les enquêteurs ne disposent que de très peu d'éléments.



