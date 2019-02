VIDÉO - "Je n'ai jamais subi un tel défoulement" : l'un des policiers caillassés à Lyon témoigne

"Je n'avais subi un tel défoulement." Au lendemain de l'attaque d'un fourgon d'un police à Lyon, le brigadier qui se trouvait à l'intérieur du véhicule et a filmé la scène a témoigné auprès de LCI de cette agression ultra-violente.





"On s'est retrouvés coincés dans les embouteillages. Les manifestants bloquent alors l'autoroute, et avancent en notre direction", raconte-t-il. "Ça commence quand ils voient le fourgon de police, tout de suite j'entends : 'Il y a des keufs'. Là je comprends qu'on va être l'objet d'un défoulement, qu'on va recevoir des pavés. Je dis à ma collègue : 'Tu t'arrêtes pas, tu conduis.'" Les deux fonctionnaires attaqués appartiennent à la CRS 45, une unité mixte de maintien de l'ordre et de sécurité routière basée à Genas dans l'agglomération lyonnaise.