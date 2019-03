VIDÉO - Une cagnotte pour un enfant malade volée à Gonesse : un suspect interpellé

Le vol avait suscité l'indignation. Dix jours après les faits, l'homme suspecté d'avoir volé une cagnotte solidaire dans une supérette de Gonesse a été arrêté, a appris LCI, confirmant une information du Parisien. Les fonds contenus par cette cagnotte, environ une cinquantaine d'euros, étaient destinés au petit Tylian, âgé de six ans et atteint d'une maladie l'empêchant de marcher sans déambulateur, la tétraparésie spastique.





Pour surmonter cette gêne, le garçon devait s'envoler pour l'Allemagne, où se trouvent les meilleurs spécialistes de cette maladie. Une opération en plusieurs temps et coûteuse, puisqu'elle demande 50.000 euros, frais de logements et de voyages de Tylian et de ses parents. La cagnotte volée n'était pas la seule mise à disposition dans la supérette, mais son vol, filmé, avait généré une forte réprobation sur les réseaux sociaux, où la bande de vidéo-surveillance montrant un homme s'emparant du petit butin, avait été vue plus d'un million de fois.