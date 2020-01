La sécurité renforcée à Notre-Dame après une intrusion dans la grue du chantier

La semaine dernière, plusieurs personnes seraient parvenues à grimper tout en haut de la grue de 84 mètres du chantier de Notre-Dame de Paris. Une visite pourtant interdite dans l'un des chantiers les plus sensibles de l'Hexagone. Aucune trace d'effraction n'a été pour le moment constatée, mais par précaution, la sécurité a été renforcée autour du site.



