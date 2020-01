La traque aux cambrioleurs dans la Drôme

Un intérieur sans dessus dessous, le sentiment d'une intimité volée, en plus des objets dérobés... C'est le cauchemar d'un retour de vacances. En moyenne, cinq cambriolages par jour se produisent dans la Drôme. Pour lutter contre les effractions, notamment en zone périurbaine, des groupes de gendarmeries spécialisées ont été créés. Nos journalistes ont suivi leur quotidien.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.