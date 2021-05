Le casse-tête des mineurs délinquants à Bordeaux

Ils sont eux-mêmes victimes de pauvreté et d'un manque de perspective dans leur pays et sont aussi parfois dangereux. Les jeunes délinquants étrangers posent des problèmes de sécurité grandissants en France dans les grandes villes où ils se regroupent. À Bordeaux, ils ont fait exploser le nombre de vols avec violences et d'agressions au couteau. Une équipe de police spécialisée a même été créée, il y a un an, pour faire face au phénomène. Mais ce n'est pas simple de sanctionner efficacement ces jeunes qui changent d'identité en permanence, et se déclarent mineurs pour échapper aux sanctions.