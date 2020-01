Sortie agitée d'Emmanuel Macron au théâtre : le journaliste militant Taha Bouhafs remis en liberté

ENQUÊTE - A l'issue de sa garde à vue et de l'ouverture d'une information judiciaire, le journaliste militant Taha Bouhafs a été placé sous le statut de témoin assisté. Remis en liberté samedi soir, il avait, dans un tweet, indiqué la présence d'Emmanuel Macron au théâtre des Bouffes du Nord la veille, relayant un appel à perturber la soirée. Les investigations se poursuivent.

Il avait signalé sur Twitter la présence d'Emmanuel Macron au théâtre des Bouffes du Nord. Le journaliste militant Taha Bouhafs, présent dans la salle lors de la représentation de "La Mouche", pièce à laquelle assistait également le couple présidentiel vendredi soir, a été interpellé au terme d'une soirée brièvement perturbée par une tentative d'intrusion de manifestants anti-réforme des retraites. L'homme, âgé de 22 ans, a été placé en garde à vue dans la foulée. À l'issue de celle-ci et afin de poursuivre les investigations, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir samedi une information judiciaire pour "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations" et "organisation d'une manifestation non-déclarée sur la voie publique", selon une source judiciaire à LCI. Présenté à un juge d'instruction, Taha Bouhafs a été remis en liberté dans la soirée sous le statut de témoin assisté et sera convoqué ultérieurement pour audition. "C'est un dépassement inédit des atteintes à la liberté d'informer et aux droits des journalistes, à la demande de l'Elysée", a réagi Me Arié Alimi auprès de l'AFP, ajoutant : "Ce n'est que le début d'une affaire d'Etat".

La veille au soir, avant le début de la pièce, Taha Bouhafs avait écrit sur le réseau social : "Je suis actuellement au théâtre des bouffes du Nord (Métro La Chapelle). 3 rangées derrière le président de la République. Des militants sont quelque part dans le coin et appelle tout le monde à rappliquer. Quelque chose se prépare... la soirée risque d'être mouvementée". Il avait ensuite demandé à ses abonnés s'il devait ou non lancer ses chaussures sur le chef de l'État, à l'image du célèbre geste d'un journaliste irakien contre le président américain Georges W. Bush en 2008. "Je plaisante (...) la sécu me regarde bizarre là", avait-il ensuite précisé.

Le couple Macron "sécurisé"

Selon l'entourage du président Macron, des manifestants ont tenté d'entrer, en vain, dans le théâtre des Bouffes du Nord. Le couple présidentiel a été "sécurisé" pendant quelques minutes à l'intérieur de l'établissement. Le chef de l'État a toutefois pu retourner s'asseoir pour voir la pièce jusqu'au bout. Il a quitté les lieux en voiture vers 22h sous haute protection policière.

L'arrestation de Taha Bouhafs, qui filme les mouvements sociaux pour le site Là-bas si j'y suis, a suscité quelques réactions politiques. "On arrête un journaliste pour avoir tweeté sur la présence du Méprisant au théâtre. Bienvenue en #Macronie", a réagi la député LFI Danièle Obono. "Ce qu'il s'est passé aux #BouffesduNord est inacceptable, inadmissible. Lorsqu'on cherche à s'en prendre au président de la République, on cherche à atteindre l'institution. Ne nous habituons pas à ces manifestations de violence à l'encontre de la démocratie", a rétorqué la députée et porte-parole LaREM Célia de Lavergne.

Connu pour avoir filmé Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, en train de violenter un couple place de la Contrescarpe à Paris le 1er mai 2018, Taha Bouhafs avait déjà été placé en garde à vue en juin alors qu'il couvrait une manifestation en banlieue parisienne. Le journaliste militant doit être jugé le 22 février à Créteil pour "outrage et rébellion".

La rédaction de LCI Twitter