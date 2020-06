Le ministre de l'Intérieur va devoir calmer la fronde policière

Face à la situation actuelle, les policiers et les gendarmes sont éreintés. Entre lutte contre le terrorisme, manifestations des gilets jaunes ou encore manque de moyens matériels, ceux-ci n'en peuvent plus. Ils attendaient de leur ministre un soutien sans failles, mais ils se sentent aujourd'hui trahis. Christophe Castaner est désormais engagé dans un bras de fer contre les forces de l'ordre, et va devoir lâcher du lest pour apaiser les esprits et regagner la confiance de ses troupes.



