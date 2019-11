Le mystère des chiens meurtriers dans l'Aisne

Elisa Pilarski était en train de se promener avec son chien en forêt samedi dernier. Son corps inanimé a été retrouvé le même jour avec de multiples traces de morsure. Pour identifier les responsables, les enquêteurs ont procédé à des prélèvements génétiques sur des dizaines d'animaux. Plusieurs chiens, présents ce jour-là, pourraient être mis en cause. Les résultats des tests ADN ne seront pas connus avant quelques semaines.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.