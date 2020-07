Le témoignage des parents de la gendarme tuée par un chauffard

Elle avait un sourire et une personnalité attachante, lumineuse selon ses collègues. Mélanie Lemée, ex-championne de France militaire de judo, a été tuée samedi soir à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne) après avoir été violemment percutée par un véhicule qui cherchait à contourner un dispositif d'interception. Ses parents et son frère ont accepté ce mercredi soir de nous parler d'elle. Ils ont voulu évoquer avec nous l'engagement de leur fille qui s'est mise au service de la République et des Français.



