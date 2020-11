Les cyberattaques, l'autre risque de contamination des hôpitaux

Il suffit de quelques secondes, d'un mail, d'une clé USB... pour que tout le réseau informatique d'un hôpital soit anéanti. : scanners, écrans de monitoring, dossiers médicaux des patients.... Une paralysie complète digne d'un cauchemar en période de Covid-19. Mais cela arrive de plus en plus. Les directeurs des hôpitaux sont même désormais formés pour savoir comment y faire face.

De nombreuses entreprises développent donc désormais des systèmes de sécurité pour protéger les hôpitaux. Avec de nouvelles règles : aucun appareil informatique non-sécurisé ne doit être introduit au sein des structures et une double sécurité est nécessaire. En plus du mot de passe de l'ordinateur, un autre est généré sur le téléphone portable de l'utilisateur. Si le personnel "se connecte n'importent comment, il risque de contaminer tout le monde", explique Christophe Corne, fondateur de Systancia. Une telle maladresse serait malvenue. Elle représenterait des millions d'euros de dépenses afin de changer l'ensemble du système.

L'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), dans les locaux de laquelle l'enquête du 20H de TF1 en tête de cet article vous fait pénétrer, sont aussi en charge de la lutte contre les hackers. Ces derniers ne sont plus des acteurs isolés mais des réseaux organisés et puissants. Parmi eux, deux catégories : la grande criminalité et les services d'espionnage. En juin dernier, la Présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen n'avait pas hésité à accuser nommément la Chine sur les cyberattaques visant les hôpitaux, affirmant que cela ne sera "pas toléré".

Les hôpitaux peuvent être dans le viseur, mais aussi la recherche : en cette période de course mondiale pour trouver un vaccin contre le coronavirus, la confidentialité est un enjeu majeur. L'insitut Pasteur, par exemple, repousse chaque semaine des cyberattaques grâce à son robuste système de défense.