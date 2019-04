VIDEO - Les médecins jamais autant pris pour cible : les images d'une agression

Injures, menaces, vols, coups... les médecins sont de plus en plus victimes de violences. Plus de 1100 incidents ont ainsi été répertoriés médecins en 2018, un nouveau record, selon un rapport de l'Ordre des médecins publié ce jeudi, qui pointe une hausse des violences subies en particulier par les généralistes.





Au total, l'Observatoire de la sécurité des médecins, réalisé depuis 2003 avec Ipsos, a recensé 1126 incidents contre 1035 en 2017, soit une augmentation de 9%, et le plus haut niveau depuis quinze ans. Il s'agit majoritairement d'agressions verbales et de menaces, citées dans 66% des déclarations, devant les vols ou tentatives de vols (18%), le vandalisme (8%) et les agressions physiques (7%). Une arme a été utilisée dans 3% des cas.